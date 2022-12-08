صحة الإسكندرية: تنفيذ 3 مشروعات لتحسين الأداء داخل المستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن تنفيذ ثلاث مشروعات لتحسين الأداء داخل المستشفيات.

وصرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، بأن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين فى حالة وجود أي عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات.

وأوضحت أن هيكل المشروع يتكون من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات، مع تكليف الدكتورة بسمة يوسف منسقة للمشروع.

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة المديرية للطب العلاجي والمشرفة على المشروع، إن أعضاء من الفريق الخاص بالمشروع بكل مستشفى متاحون حاليا على مدى 24 ساعة يوميا.

كما تم تخصيص مكتب بكل مستشفى لأعضاء الفريق مع عمل لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى مكان المكتب.

وأوضحت السيد، أن فريق المشروع يستقبل المواطنين ويتلقى شكواهم ويعمل على حلها ويتم تسجيل هذه الشكاوى والحلول في سجل خاص.

كما يجري الفريق استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضا المواطنين، مشيرة إلى أنه تم توزيع زي خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى.

وأضافت وكيلة المديرية، أنه تم إعداد 3 مشاريع لتحسين الأداء داخل المستشفيات، فضلا عن الانتهاء من المشروع الأول الخاص بتقليل العمليات المؤجلة والملغاة بمستشفى دار إسماعيل، حيث تم خلال 3 شهور النزول بنسبة الإلغاء والتأجيل من 71% إلى صفر تحت إشراف إدارة الجودة بالمديرية.

فيما تستعد المديرية لتنفيذ المشروعين الثاني والثالث لتحسين الأداء، وهما مشروع تقليل فترة انتظار مرضى الطوارئ بمستشفى الجمهورية، ومشروع تقليل ازدحام العيادات الخارجية بمستشفى رأس التين.