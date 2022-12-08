دبي تبدأ تنفيذ مستشفى متخصص للقلب والرئة بتقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الصحة في دبي بدء الأعمال الإنشائية في تنفيذ أول مستشفى متخصص بأمراض القلب والرئة، يقدم خدمات علاجية وجراحية بالروبوت والذكاء الاصطناعي.



ودشن عوض الكتبي المدير العام للهيئة أعمال تنفيذ المستشفى التابع لمجموعة برايم بمدينة دبي الطبية، والذي يقام بكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون درهم، الدولار يعادل (67ر3 درهم).



وقال مسؤولون عن المشروع، للصحفيين في دبي اليوم الخميس، إن المستشفى الجديد يتكون من تسعة طوابق ويمتد على مساحة 33 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة مراكز طبية متخصصة في أمراض القلب والرئة والأورام لتقدم أحدث خدماتها التشخيصية والعلاجية للمرضى في هذه المجالات، بما في ذلك العلاجات التاجية التداخلية، واضطرابات القلب، وخدمات إعادة تأهيل القلب، والتدخلات القلبية المعقدة.



وسيقدم المستشفى أيضا خدمات تشخيص وعلاج الالتهابات الرئوية الصعبة، والمعقدة، وإدارة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، كما سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي طب وجراحة الأورام، وعلاج الأورام بالإشعاع.



وسوف يدخل المستشفى الجراحة الروبوتية المتخصصة بالتقنيات وغرف العمليات الهجينة ومختبرات القسطرة الهجينة.



وأكد الكتبي على أهمية هذا المشروع الذي سيوفر فرص علاجية تخصصية لمرضى القلب والرئة والأورام وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية المستندة على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول الذكية، وبما يساهم في تقديم وتنويع الخيارات العلاجية التخصصية للمرضى، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.