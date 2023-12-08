القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.



وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن انفجارا دوى بمنطقة تل أبيب الكبرى، دون إنذار، نجم عن سقوط صاروخين في البحر دون اعتراض من القبة الحديدية.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سمع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل دون إنذار.



ويأتي ذلك فيما كانت "الجزيرة" قد نقلت عن مصدر ميداني بكتائب القسام قوله إنهم أفشلوا سعي قوات الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم دمروا عددا كبيرا من الآليات الإسرائيلية عند تخوم المخيم.



كما أعلنت الكتائب مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه، فجر اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم "لتحرير أحد أسرى العدو" واشتبكوا معها.



وأضافت أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب، مؤكدة أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.