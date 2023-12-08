إسرائيل تطالب سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم

القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين

أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تعليمات لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، لإخلاء أماكن تواجدهم.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منشورا على حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه:



نداء عاجل إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.. ندعوكم إلى إخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة.



القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس.



يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه.



الجيش الإسرائيلي سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس.



التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.



سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي التابع لقضاء رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود.