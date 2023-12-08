قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى استدراج لبنان؛ من أجل الدخول في معركة عسكرية، مشيرا إلى عدم قدرة جيش الاحتلال على المحاربة في جبهتين.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى رفض الاحتلال بعد اجتياح لبنان في العام 2006؛ الامتثال إلى نص القرار 1701؛ الداعي إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا وقرية الماري بمرتفعات الجولان، ومزارع شبعا وكذلك النقاط الحدودية محل الاختلاف.

ونوه إلى معاناة الشأن اللبناني اليوم من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فضلا عن أزمة النازحين السوريين، وآثار الاجتياح الإسرائيلي عليها منذ العام 2006، قائلا إن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدخول في معركة عسكرية.

وأضاف أن لبنان يدعم الموقف العربي الساعي إلى وقف الحرب على غزة، ويرى ضرورة العودة إلى العملية السياسية؛ لبدء المفاوضات لإيجاد الحل الدائم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى استمرار المجازر الإسرائيلية على غزة جراء فشلها بعدم تحقيق أي من الأهداف الموضوعة لعمليتها العسكرية.

وأكد رفض الموقف الشعبي اللبناني تهديدات رئيس وزراء حكومة الاحتلال؛ باجتياح لبنان مرة أخرى ومحاولة جرها إلى عملية عسكرية جديدة، قائلا: «لبنان لا يستطيع عمليا أن يتحمل حربا إسرائيلية جديدة، الموقف العربي الصامد ضرورة؛ لدعم لبنان في الوقوف صامدا تجاه هذه التهديدات».