وامبا يقود هجوم شباب بلوزداد أمام الأهلي

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أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب شباب بلوزداد الجزائري، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجوار كلا من يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ومن بعده شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، ثم ميدياما الغاني بنفس عدد نقاط، ويتذيل الترتيب يانج أفريكانز برصيد نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

خط الدفاع : حسين بن عيادة - معاد حداد - أشرف بودرامة - مختار بلخيتر.

خط الوسط : عبد الرؤوف بن غيث - عدلان قديورة - حسين سالمي - عبد الرحمن مزيان.

خط الهجوم : ليونيل وامبا.