مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين على طريق مطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين مساء اليوم الخميس، في حادث اصطدام سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح أعلى كوبري فوكة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى رأس الحكمة المركزى، استقبل كل من ميار عثمان 25 سنة، على جلال على 58 سنة، السيد عبد المولى سليمان 32 سنة؛ جثث هامدة، بينما تم استقبال 5 مصابين آخرين، جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ملاكى، بأعلى كوبري فوكه، شرق مدينة مرسى مطروح في الكيلو 80.

وأكد أنه تم التحفظ على جثث الضحايا، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء لاستكمال الإسعافات.