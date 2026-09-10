أوديجارد يقود آرسنال لفوز ثمين على نابولي في دوري أبطال أوروبا

استهل آرسنال مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين خارج أرضه، بعدما تغلب على نابولي بهدف دون رد، ، على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، في مواجهة حسمها الفريق الإنجليزي بهدف قائده مارتن أوديجارد في الشوط الثاني.

وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، نجح آرسنال في فك حالة التعادل عند الدقيقة 75، عندما استغل أوديجارد هجمة منظمة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، مانحًا فريقه أفضلية ثمينة في الدقائق الأخيرة.

وحاول نابولي الضغط بحثًا عن إدراك التعادل عقب تأخره، ورفع من نسق هجماته، لكن دفاع آرسنال تعامل مع محاولات الفريق الإيطالي وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

ويمنح الفوز آرسنال أول ثلاث نقاط له في مشواره بدوري أبطال أوروبا، في حين خرج نابولي من مباراته الافتتاحية على ملعبه دون نقاط.