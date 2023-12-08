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إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي في غزة بنيران صديقة

وكالات
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 10:41 ص

كشف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال الموقع الإخباري إن "مروحية حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) قامت خلال الأيام الأخيرة، بمهاجمة منزل كان يوجد فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم" دون تحديد مكان أو موعد الواقعة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن الحادث وقع عندما "طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي، الدعم الجوي ضد المسلحين الذين تم اكتشافهم في مكان قريب".

وتابع الموقع: "استجاب الطياران للطلب، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود".

ولفت إلى أنه بناءً على طلب عائلة الجندي، الذي تم دفنه بالفعل، فإنه لم يتم نشر اسمه، بحسب المصدر ذاته.

ونقل الموقع عن جيش الاحتلال قوله إنه "يجري التحقيق في الحادث".

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق لهيئة البث الإسرائيلية أن أشارت مؤخرا إلى أن عددا من الجنود قتلوا "بنيران صديقة" أثناء المعارك مع مقاتلين فلسطينيين داخل قطاع غزة.

وصباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 419 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

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