وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ شمال سيناء يضعون حجر الأساس لمشاريع تنموية بالعريش

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لمشروعين جديدين في المحافظة ضمن زيارتهما الحالية.

المشروع الأول هو إنشاء سوق مركزي بمدينة العريش على مساحة 5750 مترًا مربعًا، ويتكون من 34 محلًا موزعة على دورين بمساحة 26 مترًا لكل دور، بالإضافة إلى 2 كافتيريا و2 مطعم بمساحات 60 مترًا و90 مترًا لكل دور على التوالي، مع 27 محلًا بالدور الأرضي. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بتكلفة 12 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحت إشراف مجلس مدينة العريش.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في إنشاء أرض معارض دائمة بمدينة العريش على مساحة 2550 مترًا مربعًا، ويشمل 12 باكية في الدور الأرضي و14 باكية في الدور الأول، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وكافتيريا. بتكلفة 12 مليون جنيه أيضًا، مع إشراف مجلس مدينة العريش.

وفي سياق الزيارة، تفقدت الوزيرات “قوافل السعادة” في المدينة الشبابية بالعريش، التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، حيث شاهدت العروض المسرحية بمشاركة أطفال شمال سيناء. كما تم زيارة المعرض الحرفي الذي نظمته جمعية تنمية المجتمع بالجورة، حيث تم تسليم الدعم العيني لـ 20 سيدة من قرية الروضة وقرى بئر العبد في مجالات الخياطة والتطريز والكليم اليدوي.

كما تضمن برنامج الزيارة قافلة طبية مجانية في قرية الروضة تضم 10 عيادات متخصصة، إضافة إلى افتتاح حضانة “قباء” التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وإطلاق حملة “الشتاء الدافئ” لتوزيع المساعدات على الأسر المحتاجة.

تتواصل الزيارة لتشمل افتتاح محطة لتحلية مياه الشرب في قرية أبو العراج بمدينة الشيخ زويد، إضافة إلى تفقد القافلة الطبية وحملة الإطعام.