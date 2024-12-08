 روسيا: بشار الأسد وعائلته موجودون في موسكو.. وقدمنا اللجوء لهم لدواع إنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: بشار الأسد وعائلته موجودون في موسكو.. وقدمنا اللجوء لهم لدواع إنسانية


نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 7:56 م | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 7:56 م

أعلنت روسيا، تقديم اللجوء للرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو.

وأضاف الكرملين، أنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

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