هدوء الأوضاع على الحدود الأردنية السورية و استمرار عبور الشاحنات

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تشهد الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، اليوم الأحد، حالة من الهدوء والأمور تجري بكل يسر وسهولة في ظل استمرار عبور الشاحنات.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني أنه تم السماح بمغادرة السوريين واللبنانيين بمركباتهم لمن دخلوا سابقا بها.

وأضافت أن حركة عودة الأردنيين من سوريا عبر مركز حدود جابر اليوم قليلة، مشيرة إلى السماح للسوريين واللبنانيين الذين دخلوا بمركباتهم إلى الأردن المغادرة باتجاه سوريا.

ولفتت إلى استمرار دخول الشاحنات إلى الأردن وفق عملية تبادل البضائع داخل الحدود وخروج الشاحنات التي تم التخليص عليها وعمل الإجراءات الجمركية اللازمة لها من داخل الأراضي السورية.