جو بايدن: سوريا تحررت من بشار الأسد ونعلم أنه موجود في موسكو

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إنَّ سوريا تحررت من الرئيس السوري بشار الأسد، موضحًا أنهم على علم بوجوده حاليًّا في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، مساء الأحد، أن نظام الأسد قتل بوحشية كبيرة آلاف المدنيين الأبرياء في سوريا، واصفًا اللحظة الحالية بأنها تاريخية، وتمثل فرصة للشعب السوري من أجل بناء السلام.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها والجهات المعنية في سوريا من أجل تستفيد من هذه الفرصة، وتتولى إدارة مُجريات الأمور.

ولفت إلى أن بشار الأسد حظي بدعم حزب الله اللبناني وروسيا، لافتًا إلى أنه جرى تحييد حزب الله، بجانب تفكيك قدرات حركة حماس.

ونوه بأن هناك الكثير من المحاولات التي جرت من قِبل إيران ووكلائها لحماية نظام بشار الأسد، موضحًا أن الوضع في أوكرانيا أجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تكبُّد خسائر.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.