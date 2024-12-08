جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 5 بلدات في جنوب سوريا بملازمة منازلهم

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا اليوم الأحد لخمس بلدات في جنوب سوريا.

دعا جيش الاحتلال في بيان، السكان إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر بسبب القتال الدائر في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، أنه نشر قوات في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة مع سوريا، وفي عدد من النقاط المهمة بغرض الدفاع في ضوء الأحداث بسوريا.

فيما قال مصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية، إن قوات الاحتلال توغلت لمسافة 15 متراً داخل الأراضي السورية وأطلقت 4 قذائف.

وأفاد المراسل بموقع «والا» الإسرائيلي باراك رافيد، بأن الإسرائيليين أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود، وحذروا من أن إسرائيل سترد بالقوة إذا انتهكوا اتفاق فصل القوات.

وسيطرت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.