محافظ الدقهلية يقرر إقامة منطقة خدمات لعرض المنتجات وخدمة المستثمرين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مدينة جمصة والمنطقة الصناعية بها، والتقى بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات.

وأكد المحافظ توفير أوجه الدعم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، ووجه للعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بإعادة هيكلة وتطوير منظومة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة أفراد الأمن بعقد دورات تدريبية وزيادة عددهم، كما وجه بعمل منظومة كاميرات حديثة للحفاظ على أمن المنطقة وأفرادها والعاملين فيها والمستثمرين.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه سيتم إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض المنتجات، كما يتم إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة وإتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة.

وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، موضحا أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.

كذلك وجه محافظ الدقهلية، مدير المنطقة الصناعية، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة وهيئة التنمية الصناعية لإنشاء وحدة صحية متكاملة على أعلى مستوى لخدمات أبناء المنطقة الصناعية وتوفير كل أنواع العلاج لهم في مقرات عملهم.

كما تفقد محافظ الدقهلية مدينة جمصة، مكلفا رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من السور الفاصل بين جمصة البلد وجمصة المصيف، والانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصة.