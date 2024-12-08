تركيا تدعو المجتمع الدولي لدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا

دعت تركيا، المجتمع الدولي لدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا، في أعقاب انتهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش منتدى سياسي في الدوحة" اليوم هناك أمل. لا تستطيع سوريا أن تحقق ذلك بمفردها. على المجتمع الدولي دعم الشعب السوري".

وأشارت إلى أن تركيا سوف تساعد في جهود إعادة البناء بجانب الدول المجاورة، كما ستتعاون مع الحكومة الجديدة. وقال إن بلاده على تواصل مع جميع الأطراف.

وأكد فيدان، أنه يتعين على الإدارة الجديدة أن تكون شمولية وتحمي الأقليات. كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

كما أوضح أن تركيا لن تسمح أن تستفيد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على مناطق كبيرة في شمال شرق سوريا، من الوضع. وأكد أن تركيا تحتفظ بالحق لاتخاذ إجراء ضدها.

كما حذر من أن تنظيم داعش، الذي مازال نشطا في سوريا، ربما يستفيد من الوضع.

وقال فيدان إن أنقرة على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن الميلشيات الكردية، وسوف تناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ولدى سؤاله ما إذا كانت تركيا تعلم مكان الأسد، أجاب أنه لا يستطيع التعليق. وقال "ربما خارج البلاد".