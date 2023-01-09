التعادل يحسم قمة روما وميلان في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة إيه سي ميلان وضيفه روما، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي "سيريا أي".

وسجل هدفي ميلان بيير كالولو ،وتوماسو بوبيجا في الدقيقتين 30 و77 ، فيما سجل هدفي روما ، روجير إيبانيز دا سيلفا في الدقيقة 87 ،وتامي أبراهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما رفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف لاتسيو.