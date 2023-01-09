حبس متهم بحيازة 600 جرام من مخدر الهيروين في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 600 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.



وطلبت النيابة العامة، تحريات ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين، وذلك على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه حال تواجده بمسكنه الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري قسم شرطة ثانٍ العامرية بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..