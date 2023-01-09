تكثيف الجهود لفك لغز العثور على جثة شاب بجوار المقابر في الإسكندرية

يُكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يدعى "م.ق.ت"، في العقد الثاني من العمر، قائد مركبة "توكتوك"، ملقى بجوار مقابر "أم قبيبه" في منطقة الورديان، غربي المحافظة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولًا ومُلقى بجوار مركبة "توكتوك"، يعمل عليها على أبواب المقابر.

وبانتقال ضباط وجدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة مسجاة على الأرض غارقة في الدماء، وبها آثار تعدي بالجسد، وفارق صاحبها الحياة.

ووفقً لمصدر أمني، تم عمل كردون حول الجثة، وجرى ندب الأدلة الجنائية، ونقل الشاب المقتول إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.