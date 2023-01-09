بايدن يصل المكسيك لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إلى العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" قبل عقد القمة المرتقبة لقادة أمريكا الشمالية التي ستناقش قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتغير المناخي.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس بايدن توجه قبل وصوله للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة لزيارة إل باسو، وهي نقطة العبور في ولاية تكساس التي تشكل محور الجدل حول التدفق التاريخي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتهمه المعارضة الجمهورية بغض الطرف عنهم.

وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اجتماعات ثنائية في وقت لاحق اليوم، قبل عقد قمة زعماء أمريكا الشمالية غدا الثلاثاء في مكسيكو سيتي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

