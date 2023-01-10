الإمارات: انطلاق اجتماعات مجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء التي تضم دولة الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان في موقعها الإلكتروني "تعتبر هذه الاجتماعات استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في مارس 2022 في النقب، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الفلسطيني، حيث تواصل دولة الإمارات دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وأضافت "يأتي عقد منتدى النقب على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وهو عبارة عن منصة تعاون إقليمي أسستها الدول الستة الأعضاء، والتي تقوم على الأهداف الأساسية المشتركة المتمثلة في تعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي ودعم مصالح كافة دول المنطقة والتنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة".



الجدير بالذكر أن اجتماعات أعمال مجموعات العمل تستمر لمدة يومين، تبحث خلالها فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات، حيث التزمت الدول المشاركة بالمضي قدماً في العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم والتعايش، والأمن الإقليمي.



ومن المقرر عقد قمة النقب الثانية في المغرب، ومن المرحج أن تكون في مارس المقبل.



يذكر أن قمة النقب الأولى عقدت في 28 مارس الماضي وضمت وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب وأمريكا.