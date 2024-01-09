المنتخب يخوض مرانه الأخير باستاد مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر في الثالثة عصرا إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري .

أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية ، تدريبات استشفائية ، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة و تسديد على المرمى.

حضر المران الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي و محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي .