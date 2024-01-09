قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تقديرات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى إقامة نحو 9 ملايين ضيف من 133 جنسية على الأراضي المصرية، موضحا أنهم يمثلون 8.7% من حجم السكان.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى إقامة 56% في نطاق 5 محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط».

ونوه إلى إجراء وزارة الداخلية حصر دقيق لإجراءات إثبات الإقامة الخاصة بغير المصريين منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى تطلع الحكومة إلى التوصل لحصر مبدئي بشكل أولى خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في إطار متابعة عملية تقنين الأوضاع، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة عبر إصدار بطاقات هوية مميكنة تمكن الضيوف من التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة.

وأكد أن ضيوف مصر يتحصلون على جميع الخدمات بمختلف قطاعات التعليم والصحة على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، قائلا: إن «مصر لا تفرق بين المواطن المصري والضيوف المقيمين بمختلف الخدمات فهم أيضا يدفعون نفس الرسوم عدا بعض الاستثناءات البسيطة».

وأشار إلى إشادة تقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر عام 2022، بحسن استضافة مصر لضيوفها وتقديم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والإسكان وغيرها على الرغم من تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.