ولاية بافاريا ونادي بايرن ميونخ يكرمان بيكنباور

أعلنت ولاية بافاريا في ألمانيا اليوم الثلاثاء تخصيص كتاب للتعازي في أسطورة كرة القدم الراحل فرانز بيكنباور، في الوقت الذي قرر فيه نادي بايرن ميونخ إضاءة ملعبه "أليانز أرينا" تكريما لنجمه الأسطوري السابق.

وقال مستشار ولاية بافاريا فلوريان هيرمان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن ماركوس سودر رئيس الوزراء وممثلي نادي بايرن ميونخ أول من سيوقعوا في الكتاب غدا الأربعاء، على أن يتم السماح بعدها للمشجعين العاديين بتقديم التعازي في النجم الأسطوري الراحل.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ولاية بافاريا ستقوم بمراسم تكريم أخرى لبيكنباور الذي رحل عن عالمنا أمس الأول الأحد عن 78 عاما.

واقترح كارل هاينز رومينيجه اللاعب والرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، تخصيص خدمة تذكارية لبيكنباور في ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لـ75 ألف مشجع.

وأعلن بايرن ميونخ أنه سيتم إضاءة ملعب أليانز أرينا بعبارة "شكرا لك فرانز" في ساعات المساء من الرابعة ونصف حتى العاشرة مساء (الثالث ونصف عصرا حتى التاسعة مساء بتوقيت جرينتش) خلال الأيام المقبلة، وسيستمر ذلك حتى مساء الجمعة حينما يلتقي النادي البافاري مع هوفنهايم.

وانضم بيكنباور إلى بايرن ميونخ، وهو لاعب صغير وسرعان ما أصبح لاعبا محوريا في النادي البافاري، حيث توج معه بأربعة ألقاب في البوندسليجا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال.

ولعب بيكنباور إلى جوار الأسطورة البرازيلي بيليه في نادي نيويورك كوزموس، الذي احترف في صفوفه لمدة عامين قبل العودة إلى ألمانيا عبر بوابة هامبورج، لكنه أنهى مسيرته الحافلة بعد رحلة احترافية أخرى قصيرة في كوزموس في 1993.

وبعدها بعام، أصبح بيكنباور مدربا لمنتخب ألمانيا، وبعد خسارة المباراة النهائية لمونديال 1986 أمام الأرجنتين بقيادة نجمها الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، عاد بيكنباور ليقود بلاده للتتويج بمونديال 1990 بالفوز على الأرجنتين أيضا.

وتولى بيكنباور تدريب بايرن ميونخ مؤقتا، كما عمل رئيسا للنادي بين عامي 1994 و2009 ورئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 في ألمانيا.