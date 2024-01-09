مهاجم الأهلي السابق: منتخب مصر قادر على التتويج بلقب أمم إفريقيا

يرى محمد عبدالجليل مهاجم الأهلي السابق، أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شيء رائع للغاية وتمتلك إمكانيات كبيرة، وتضاهي المدن العالمية ويجب استغلالها بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "متفائل جدا بقدرة مصر على المنافسة بقوة في أمم إفريقيا والتتويج باللقب، والمنتخب يضم عناصر جيدة في كل المراكز، باستثناء محمد الشناوي ومحمد صلاح، فإن أي مركز في الملعب يتوافر فيه عناصر على نفس المستوى".

وأضاف: "محمد صلاح يحتاج للتتويج باللقب من أجل التأكيد على أنه ساهم في حصد كل شيء مع المنتخب المصري، ولذلك أرى أنه في حالة جيدة، وكذلك حديثه مع زملائه اللاعبين، ومستواه مع تريزيجيه كان جيدا في لقاء تنزانيا".

وأتم: "منتخب مصر كعبه عالٍ على فرق إفريقيا، ولدينا اسكواد جيد، والمنافسة مع الجزائر والسنغال والكاميرون وجنوب إفريقيا طبيعية لكن ليسوا في أفضل حالاتهم، والقلق من جانب كوت ديفوار لأنها صاحبة الأرض والجمهور، ولو وصلنا للنهائي أعتقد أننا سنحقق اللقب هذه المرة".