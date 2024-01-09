 هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:30 م
قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء أمس وفجر اليوم 25 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وبحسب بيان للهيئة، تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم بجنوب الضفة، وطالت كذلك مناطق أخرى منها جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم وقرى محافظة القدس.

وقالت الهيئة: "عمليات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء بإصابة تسعة على الأقل بالرصاص الحي خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم عسكر بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

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