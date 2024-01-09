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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:17 م

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب قرية عطارة شمال غرب رام الله، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب مستوطنة «عطيرت» المقامة بين قريتي عطارة وأم صفا شمال غرب رام الله؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر عبرية زعمها أن الشاب حاول طعن الجنود فردوا عليه بإطلاق النار وأصابوه، فيما لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية، إلى إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بالمنطقة وأعاقت حركة المواطنين.


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