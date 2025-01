السفارة الأمريكية في لبنان تؤكد التزامها بالعمل بشكل وثيق مع الرئيس الجديد

أكدت السفارة الأمريكية في لبنان، مساء اليوم الخميس، التزامها بالعمل بشكل وثيق مع الرئيس الجديد جوزيف عون.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «نقدر بشدة شراكتنا الطويلة الأمد مع لبنان، وملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع الرئيس عون عندما يبدأ جهوده لتوحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات، وتأمين مستقبل مزدهر للبنان».

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

Ambassador Johnson congratulates President Joseph Aoun. We deeply value our long-standing partnership with Lebanon and are committed to working closely with President Aoun as he begins his efforts to unite the country, implement reforms and secure a prosperous future for Lebanon.