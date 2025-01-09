 زعيم المعارضة بفنزويلا يحشد الدعم في بنما قبل تنصيب مادورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم المعارضة بفنزويلا يحشد الدعم في بنما قبل تنصيب مادورو

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 5:41 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 5:41 ص

عمل إدموندو جونزاليس زعيم المعارضة الفنزويلية في المنفى الاختياري، قبل أيام من تنصيب الرئيس، على حشد الدعم الإقليمي اليوم الأربعاء في بنما لصالح مزاعم المعارضة بفوزه في انتخابات يوليو في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو. 

والتقى جونزاليس، رفقة 12 من القادة السابقين بأمريكا اللاتينية، برئيس بنما خوسيه راؤول مولينو في القصر الرئاسي، حيث تم تصويرهم وهم يمسكون ما قال جونزاليس إنها سجلات الاقتراع الأصلية التي تظهر انتصاره الكاسح في الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو.

وذكر جونزالس بعد شكر مولينو على دعمه: "تواجه فنزويلا أوقاتا معقدة للغاية بسبب إصرار النظام على التشبث بالسلطة رغم هزيمته المدوية في الانتخابات. لقد تمت سرقة الانتخابات علنا".

 

 


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