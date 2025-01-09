قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت اليوم في بطولة كأس مصر كانت صعبة، وأنه توقع صعوبتها.

وأضاف المدير الفني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً:" من الجيد أن الزمالك سجل هدفاً في توقيت مبكر، ولم يحالفنا التوفيق في ركلة الجزاء التي أهدرها زيزو، والفريق كان جيداً من الناحية الدفاعية، وكان يجب أن نكون أكثر شراسة ولكن الفريق حقق الهدف المطلوب قبل مواجهة الأحد أمام بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية".

وواصل :" علينا أن غلق ملف مباراة الكأس للتركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة، ولا أتواجد منذ فترة طويلة، وأحتاج لمزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وأفعل ذلك بطريقتي، وأعلم أن لدينا مباراة مهمة بعد يومين".

وأضاف جروس:" عبد الله السعيد سيكون جاهزاً لمباراة بلاك بولز المقبلة بعد مشاركته في 90 دقيقة خلال مباراة اليوم، ومن الواد أن تحدث تغييرات أكثر في مشاركة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ومن المهم أن يكون لدينا أكثر من عنصر في كل مركز".

وفيما يخص مشاركة الثلاثي محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود قال:" الثلاثي لعب بشكل جيد، والخصم لم يكن لديه خطورة على مرمى الزمالك".

وتحدث عن تأثر الزمالك بتوقيت المباراة قائلاً:" هناك تأثر نعم ولا أعلم سبب خوض اللقاء في هذا التوقيت، وقد يكون ذلك لأسباب تسويقية".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أحمد فتوح تعرض للإصابة بشد عضلي، ولذلك تم تغييره للحفاظ عليه".

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل الأبيض لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 للبطولة.