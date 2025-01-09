نتنياهو يدعو لاجتماع لمناقشة توجيه ضربة ثالثة لإيران

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة خاصة تناقش استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة ثالثة لإيران.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الاجتماع سيناقش أيضا التوقعات بأن تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي المقب دونالد ترامب سياسة أكثر عدوانية ضد إيران، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمس، بعد اجتماع له مع ترامب في 10 نوفمبر الماضي، لدى الأخير انطباعا بأنه قد يدعم ضربة جوية إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، أو قد يأمر هو بنفسه بضربة أمريكية ضد إيران.

ويأتي الحديث عن ضربة إسرائيلية جديدة لإيران في ظل دعوات من كبار المسئولين الإسرائيليين إلى مهاجمة إيران مرة أخرى.

فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في 22 ديسمبر الماضي، أن ديفيد برنيع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) دعا إلى مثل هذه الضربة ردًا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين ضد إسرائيل، قائلا "المطلوب ضرب الرأس.. إيران".

كما طالب زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني جانتس، "باتخاذ كل التدابير اللازمة" للدفاع عن إسرائيل ضد ما وصفه بالتهديد الإيراني.



