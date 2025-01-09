يترقّب المسئولون في قصر بعبدا وقائع الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، بعدما فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس في الدورة الأولى.



وبحسب ما نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية، اكتملت التحضيرات في قصر بعبدا، حيث فُرِش السجاد الأحمر تمهيداً لاستقبال الرئيس الجديد.

وجالت عدسة «النهار» في حرم قصر بعبدا، حيث سيُعاد رفع العلم اللبناني عند انتخاب رئيس للجمهورية.

كما تستعدّ فرقة التشريفات في القصر الجمهوري لاستقبال الرئيس الـ14 للبنان، في وقت تتأهّب الفرق الإعلامية المحلية والعربية والدولية للحظة وصول الرئيس بعد فراغ طويل امتد لأكثر من عامَين.

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.