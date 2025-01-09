الزمالك يخشى مفاجآت الكأس أمام أبوقير للأسمدة

يدخل فريق الزمالك اختبارا هو الأول له هذا الموسم على مستوى بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة.

وعلى الرغم من غياب الغريم التقليدي الأهلي والذي يغيب عن المشاركة في البطولة بقرار من اتحاد الكرة نظرا لعدم استكماله النسخة السابقة، إلا أن الأبيض يخشى مفاجآت البطولة لاسيما في الأدوار التمهيدية.

ويتقابل الزمالك مع أبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة، بينما يأمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، خاصة أنه بمثابة بروفة واستعداد لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي يوم الأحد المُقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أبو قير للأسمدة قد تغلب على بلدية المحلة في دور الـ64 من البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك الطامح لتعويض إخفاق النسخ الأخيرة في الكأس بعدما ودع الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وفي النسخة السابقة لها خسر في المباراة النهائية ضد الأهلي بهدفين دون رد، وهي المواجهة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.