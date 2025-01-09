إيران ترحب بانتخاب رئيس لبناني جديد وتؤكد المصالح المشتركة بين البلدين

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رحبت السفارة الإيرانية في بيروت، بانتخاب رئيس جديد للبنان، اليوم الخميس، وفوز قائد الجيش العماد جوزيف عون برئاسة الجمهورية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «نبارك للبنان الشقيق انتخاب العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية، في ظل أجواء توافقية جامعة».

وأضافت: «نتمنى للرئيس النجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سويًا لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية، والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا، ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة».

نبارك للبنان الشقيق إنتخاب العماد #جوزف_عون رئيساً للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة. نتمنى لفخامته النجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سوياً لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز… — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) January 9, 2025

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.