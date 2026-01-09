محاكمة متهم بجرائم استغلال أطفال عبر الإنترنت في هامبورج

يمثل متهم بجرائم استغلال أطفال، يُعرف عبر الإنترنت باسم "White Tiger" (النمر الأبيض)، أمام محكمة مدينة هامبورج الألمانية اليوم الجمعة.

ويتهم الادعاء العام الشاب /21 عاما/ بارتكاب أكثر من 200 جريمة، من بينها حالة قتل واحدة وخمس حالات شروع في قتل، ارتكبت بصفته فاعلا غير مباشر عبر الإنترنت.

وحدد الادعاء العام أكثر من 30 طفلا من دول من بينها ألمانيا وإنجلترا وكندا والولايات المتحدة كضحايا، وقُبلت امرأة فنلندية شابة كمدعية بالحق المدني.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الألماني-الإيراني كان يتزعم مجموعة من مجرمي الإنترنت أجبروا أطفالا تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما على استخدام العنف ضد أنفسهم عبر الإنترنت لأسباب جنسية.

ويُتهم (النمر الأبيض) بارتكاب الجرائم خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2021 وسبتمبر/أيلول 2023. ونظرا لأنه كان دون سن الـ21 وقت ارتكاب الجرائم، تُعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة أمام دائرة الأحداث في محكمة هامبورج.

وكان الرجل قد أوقف في منتصف يونيو/حزيران الماضي في منزل والديه في هامبورج، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتقرر تحديد 82 جلسة للمحاكمة حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.