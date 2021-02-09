رئيس الإمارات بعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ: أبناؤنا حولوا الحلم إلى واقع

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته، مشيداً بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، قال رئيس الدولة: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر العام 2013 على يد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام».



وأشاد بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سخر للمشروع كل الدعم ليتحقق الأمل ونراه ويراه العالم معنا بانبهار وتقدير، متابعًا: «فكل التحية لهما ولفريق العمل الوطني من باحثين وعلماء».



وثمن المشروع كونه نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة والبشرية والمجتمع العلمي عامة ومحققا آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء.



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.



ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.