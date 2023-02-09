فرنسا تؤكد لأوكرانيا استمرار دعمها لها

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس "ستواصل جهودها" لتسليم الأسلحة إلى كييف.

تصريح ماكرون جاء خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس مساء الأربعاء.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك إن فرنسا "مصممة على مساعدة أوكرانيا على النصر وإعادة تأسيس حقوقها المشروعة".

وأضاف: "لا يمكن لروسيا ولا يجب أن تنتصر في هذه الحرب. طالما استمرت روسيا في الهجوم، سنواصل تكييف وتخفيف الدعم العسكري اللازم للحفاظ على أوكرانيا ومستقبلها".

وقال ماكرون إن اجتماع القادة في قصر الإليزيه سيناقش أيضا الاحتياجات العملياتية لأوكرانيا، دون أن يشير على وجه التحديد إلى احتمال توفير المزيد من الأسلحة.

وكان زيلينسكي قد زار لندن في وقت سابق، حيث جدد طلبه للحصول على طائرات مقاتلة غربية. ومن المتوقع أن يحضر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.