الملك تشارلز الثالث يلقي خطابا في البرلمان الألماني نهاية مارس المقبل

يعتزم الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، إلقاء خطابا في البرلمان الألماني في نهاية مارس المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت المديرة التنفيذية الأولى لكتلة حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، كاتيا ماست، اليوم الخميس: "يسعدني أن يتحدث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في البرلمان الألماني، كما أن العلاقات الألمانية البريطانية بالغة الأهمية بالنسبة لأوروبا والعالم وتحديدا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي فترة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العدوانية الإمبريالية المخالفة للقانون الدولي في أوكرانيا".

كانت بوابة "ذا بيونير" الإخبارية، أول من أورد تقريرا عن الخطاب المزمع للملك تشارلز، وأكدت مصادر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا هذا التقرير لـ"د.ب.أ"، موضحين أن تشارلز سيلقي الخطاب في البرلمان في 30 مارس.

كانت مجلة "شتيرن" الألمانية الأسبوعية، قد ذكرت منتصف الشهر الماضي، أن الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا يعتزمان السفر إلى ألمانيا، وأنهما سيزوران برلين وهامبورج في الفترة بين 29 حتى 31 مارس، غير أن قصر باكينجهام رفض التعليق على هذا التقرير آنذاك، وقالت المتحدثة باسم القصر الملكي إن خطط السفر يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأصبح تشارلز الثالث ملك بريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن يتم تتويجه في أوائل مايو.

كان تشارلز، قد زار ألمانيا مرات عديدة عندما كان وليا للعهد آخرها يوم الحداد الوطني في نوفمبر 2020، وشدد تشارلز في كلمته أمام البرلمان الألماني آنذاك على عمق الشراكة بين بريطانيا وألمانيا.