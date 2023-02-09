الرئيس الأوكراني يعرب عن امتنانه لدعم فرنسا وألمانيا لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، والذي يزور باريس حاليا، عن "امتنانه" لوقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب بلاده طوال هذه الأشهر، مشيدا ب"وحدة القارة الأوروبية".

جاءت تصريحات زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، عقب استقباله في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أعرب زيلينسكي عن سعادته لوجوده في فرنسا، قائلا: "سعيد لوجودي هنا لتعزيز وحدتنا القارية .. لقد ضمننا وحدة قوية، وحدة أوروبا"، موجها الشكر للزعيمين الأوربيين لإرسال معدات ودبابات ضرورية لبلاده.

وطلب زيلينسكي من ماكرون وشولتز تسليم كييف طائرات وأسلحة ثقيلة "في أقرب وقت ممكن" ، قائلا: "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى بشكل أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات أسرع، كلما انتهى هذا العدوان الروسي في أقرب وقت، ويمكننا بعد ذلك العودة إلى السلام في أوروبا".

من جانبه، رحب المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال المؤتمر الصحفي، بوجود زيلينسكي في أوروبا، قائلا إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية".

وأضاف أنه "لا يجوز لروسيا أن تفوز بهذه الحرب"، مؤكدا أن الحلفاء سوف يدعمون أوكرانيا عسكريا طالما كان ذلك ضروريا.

وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل نظيره الأوكراني مساء اليوم في قصر الرئاسة ، فور وصوله مطار ورلي، عقب زيارته إلى لندن. وكان في استقبال زيلينسكي وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري.

وعقب المؤتمر الصحفي، استكمل الزعماء الثلاثاء مباحثاتهم خلال عشاء عمل أقيم في القصر الرئاسي لبحث دعم فرنسا وأوروبا لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد وصل المملكة المتحدة، في وقت سابق من اليوم، حيث ألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني، والتقى الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك، وذلك في ثاني جولة له إلى الخارج منذ بداية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني غدا الخميس إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي من أجل حضور قمة مشتركة.

وتأتي هذه الجولة الأوروبية المصغرة مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.