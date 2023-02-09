الجيزة تفتتح معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة بحدائق الأهرام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، معرضا لمنتجات الشباب والحرف التراثية تم إقامته من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادي مصر بنادى حدائق الأهرام.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

ومن جهتها، قالت عزة وهدان رئيس جهاز رعاية الشباب ومنسق منصة أيادي مصر، إن المعرض بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذى يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتابعت: "المعرض مستمر من اليوم وحتي يوم السبت الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٣ في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PA4dNBAoCDuvHUqyjuZYAqgSzofUTqJZqVF9wt97VbecnLZPYqMoq1a8cGogTZ38l&id=100069296826007&__cft__[0]=AZWjZQS_sRSoXyxuyqFSrMpoUimRH5FzWQ03GiwaHGDtz8_d1mAvC_jfWLR8cLkKZiFkk8zOKaBiHWnRbS96m3YqHn29cyfttuYUgWjIUTr4DZe-qPkyk2wWkczhKwn-6TVDZO40tAZhHzUqwS9UtMCIMmwBTjkYSFs4UdXM0AxEnEFmEoWLeQbw5xmBY79-uQk&__tn__=%2CO%2CP-R