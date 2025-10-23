خبير ألماني: عقوبات ترامب على روسيا مرهونة بالتزام الهند والصين

أشارت تقديرات الباحث الألماني يانيس كلوجه إلى أن فعالية العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل تعتمد على مدى التزام مستوردي النفط في الهند والصين بتنفيذها.

وقال الخبير الذي يعمل بمؤسسة العلوم والسياسة "إس دبليو بي" في برلين إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة عن فرض عقوبات على روسيا تُعَدُّ خطوة كبيرة على الصعيد السياسي.

ورأى كلوجه أن العلاقة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستدخل بذلك مرحلة جديدة، موضحاً: "انتهى الزمن الذي تمر فيه تصرفات بوتين بدون عواقب"، لافتا إلى أنه رغم تقلبات ترامب السياسية، فإنه يتوقع ألا يتراجع ترامب عن العقوبات إلا إذا أبدى بوتين استعداداً لتقديم تنازلات تمهّد لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر كلوجه أن هذه الإجراءات ستزيد من الضغوط على صادرات النفط الروسي إلى الخارج، وقال :"يتعيّن على المشترين أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون شراء النفط من هاتين الشركتين".

واستطرد كلوجه أن إنتاج وتصدير شركتي "جازبروم نفت" و"سوجوت نفتجاز" اللتين كانتا لا تزالان خاضعتين لعقوبات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حتى يناير الماضي، لم ينخفضا بشكل ملموس.

ومن المتوقع، وفق كلوجه، أن تضطر شركتا روسنفت ولوك أويل إلى تقديم خصومات أكبر، مما يعني أن هامش أرباحهما سينخفض.

وأضاف أن مستوردين كباراً، مثل شركة "ريلاينس إنداستريز" في الهند، سيتعين عليهم تقييم مخاطر تعرضهم لعقوبات أمريكية ثانوية. ورأى كلوجه أن البنوك الممولة لتلك الصفقات ستواجه خطر الاستبعاد من التعامل بالدولار الأمريكي.

وقال كلوجه إن "العامل الحاسم هو توقع تطبيق العقوبات". وأوضح أن الاحترام الصيني للعقوبات الأمريكية تراجع مؤخراً، بينما يمكن الضغط على الهند بسهولة أكبر. وأضاف: "قد يكون ذلك إشارة إلى أن ترامب جادّ هذه المرة".

واختتم كلوجه بالقول إن مصير الشركات المملوكة لشركتي لوك أويل وروسنفت في أوروبا، لا يزال غير واضح، مشيراً إلى أن لوك أويل تدير مئات محطات الوقود في رومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى مصفاة في كل منهما.