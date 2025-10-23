لبنان تطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية

طالب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووافق على عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال بينها إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الإعلام بول مرقص إن رئيس الحكومة نواف سلام أكّد على وجوب "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".

وأشار إلى أن "المجلس أقرّ معظم بنود الجلسة".

ومن أبرز مقررات الجلسة "الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف (توتال انرجي) و قطر للطاقة و (انجي) الإيطالية".