سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب «مواليد 2003»، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة إفريقيا للشباب، بجانب منتخبات موزمبيق، السنغال، ونيجيريا.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبدالله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.