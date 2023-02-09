المنيا: تحرير 15 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على أسواق أبو قرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق.

وبدورها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملة تفتيشية لإحكام الرقابة، وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات؛ حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

ومن جانبه، أكد تاج جلال رئيس مركز أبوقرقاص، ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على الأسواق والمحلات العامة بدائرة المركز، جاءت ما بين: "تجميع سلع تموينية ـ عدم وجود شهادة صحية ـ عدم إعلان أسعارـ تجميع سلع تموينية ـ سلع دون فواتير".

وخلال الحملة، تم مصادرة 10 كراتين زيت، و48 لفة سكر، و25 لفة أرز، و100 كيلو سكر، 400 كيلو علف بدون فواتير، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.