شولتس يؤكد لزيلينسكي دعم أوروبا المستمر في الحرب ضد روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم أوروبا المستمر في الحرب ضد روسيا.

وقال شولتس لزيلينسكي في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مساء الأربعاء إن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا "طالما احتاجت".

وتابع: "يجب ألا تتنصر روسيا في هذه الحرب".

ومن المتوقع أيضا أن يحضر زيلينسكي قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

وقال شولتس: "أحمل رسالة واضحة إلى بروكسل: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أوكرانيا دولة مرشحة لنيل عضويته العام الماضي بعد وقت قصير من وصول شولتس وماكرون إلى كييف في يونيو.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية فقط لزيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام. وقادته الزيارة الأولى إلى بولندا والولايات المتحدة.