تعرف على طرق التبرع لمساعدة ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا

أعلن الهلال الأحمر العربي السوري، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أنه تسلم من الهلال الأحمر المصري، 20 طن أدوية ومستلزمات طبية.



وذكر الهلال السوري أن المساعدات المصرية حملتها 3 طائرات إلى مطار دمشق الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، لدعم العائلات المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.





• كيفية التبرع لضحايا زلزال سوريا وتركيا

1. الهلال الأحمر المصري

2. الهلال الأحمر السوري

3. يمكن التبرع عبر "صندوق المساعدات الإنسانية العابر للحدود الخاص بسوريا" عبر هذا الرابط

4. الصليب الأحمر البريطاني

5. قائمة تضم منظمات دولية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال المساعدات اللازمة وتوجيه جميع سبل الدعم للجمهورية السورية، فيما شكر الرئيس السوري بشار الأسد جهود مصر مؤكدا علاقة التآخي بين البلدين.وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 16546 قتيلا وأكثر من 64 ألف مصاب، فيما بلغ ضحايا الزلزال بسوريا 1347 وإصابة 2295 آخرين.أعلن الهلال الأحمر المصري، طرق التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا، وذلك عن طريق (رسالة نصية بـ5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 ويكتب فيها كلمة "سوريا"، أو عبر شبكة فوري كود 99981، أو الاتصال بـ15322، ثم اضغط على رقم 3 لاستحضار مندوب، أو عبر فودافون كاش كود *9*166# أو أبليكيشن أنا فودافون.ويمكن التبرع بنكيا عبر أو بنك القاهرة على حساب رقم911111، والبنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157، والبنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001، أو التبرع إلكترونيا من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري عبر هذا الرابطيمكن التبرع عبر الهلال الأحمر السوري، من خلال بنك "بيمو" لبنان حساب باسم "منظمة الهلال الأحمر العربي السوري".أعلن الصليب الأحمر البريطاني أنه يمكن التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا عبر هذا الرابط https://donate.redcross.org.uk/appeal/turkey-syria-earthquake-appealنشرت مجلة "تايم" الأمريكية، قائمة لمنظمات تجمع التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا و تركيا.وشملت القائمة (الجمعية الطبية السورية الأمريكية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسيف، الخوذ البيضاء، الهلال الأحمر التركي، الهلال الأحمر السوري، لجنة الإنقاذ الدولية، مؤسسة الإغاثة الإنسانية، أطباء بلا حدود، والإغاثة المباشرة).