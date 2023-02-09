زوجة الرئيس الأوكراني تشكو من تداعيات الحرب على أطفال بلادها

شكت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من تداعيات الحرب على أطفال بلادها.

وفي البرنامج الإخباري الخاص بالأطفال "لوجو" في القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، كانت زيلينسكا قالت أمس الأربعاء: "أطفالنا يفتقرون إلى الأمان منذ عام. إنهم غير آمنين لا في المدرسة ولا في المنزل".

ورأت زيلينسكا أن جيلا كاملا- يضم ملايين الأطفال- فقد طفولته بعد مضي نحو عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مردفة: "الأطفال يصيغون حياتهم كلها وخططهم وأحلامهم تبعا للحرب، فقدوا الآن كل ما اعتاد الأطفال أن يعايشوه".

وأضافت زيلينسكا، أن أحاديثها مع ابنها - 10 أعوام، توضح مدى حضور الحرب عند الصغار، قائلة إنه يحكي لها عن نوعيات الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون على الجبهة "إنه يعرف الأجزاء التي تتكون منها البندقية وكيف تعمل الأجزاء".

وتابعت أنه يحصل على هذه المعلومات بنفسه، لافتة إلى أنها وزوجها لا يتحدثان معه عن هذه الأمور.