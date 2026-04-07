حذر الحرس الثوري الإيراني، من رد ثقيل في الميدان بعد إعدادهم أيامًا مميتة للرد على من وصفهم بالأعداء.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس قوله: «وضعنا تأديب المعتدي على جدول أعمالنا وأعددنا أياماً مميتة للأعداء وسنذكّرهم بردنا الثقيل في ميدان القتال».

وأضاف الحرس: «في قبضة مقاتلينا في محافظة لرستان قنبلة من طراز "GBU-39 SDB" وهي سليمة ولم تنفجر.. هذه القنبلة تتميز بقدرة تدميرية عالية رغم خفة رأسها الحربي».

ح..رس الث..ورة: تمكنا من تفكيك وإبطال مفعول هذه القنبلة بنجاح وهي التقنية التي كان الأميركيون يخشون بشدة انكشاف أسرارها



وتابع: «تمكنا من تفكيك وإبطال مفعول هذه القنبلة بنجاح وهي التقنية التي كان الأمريكيون يخشون بشدة انكشاف أسرارها».

حرس الثورة: وضعنا تأديب المعت..دي على جدول أعمالنا وأعددنا أياماً مميتة للأعداء وسنذكّرهم بردنا الثقيل في ميدان القتال



في قبضة مقاتلينا في محافظة لرستان قنبلة من طراز "GBU-39 SDB" وهي سليمة ولم تنفجر



قنبلة "GBU-39 SDB" تتميز بقدرة تدميرية عالية رغم خفة رأسها الحربي — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 7, 2026



وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذر اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.

وأضاف أن الرد الإيراني في حال تجاوز الجيش الأمريكي "الخطوط الحمراء" سيكون أوسع من حدود المنطقة، في إشارة إلى احتمال توسع رقعة المواجهة.