مجلس الأمن يخفق في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز.

جاء ذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو"، خلال الجلسة المنعقدة وقت كتابة هذه السطور.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قال، الأحد، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية".

وسبق أو وضعت المنامة، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، الصيغة النهائية لمشروع قرار لحماية الملاحة التجارية، لكن تأجل التصويت الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي وسط معارضة صينية لـ"تفويض استخدام القوة"، ثم حذفت البحرين الإشارة الصريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على الاعتراضات.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وازدياد التصعيد في المنطقة، تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تعبر منه 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، وكان لذلك تداعيات على أسواق الطاقة.