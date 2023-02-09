أولى الرحلات الإغاثية السعودية تتوجه إلى تركيا

غادرت أولى الرحلات الإغاثية السعودية، صباح اليوم الخميس، العاصمة السعودية الرياض في طريقها إلى مدينة أضنة التركية، وهي تحمل 98 طنًا من المساعدات الطبية والإيوائية.



وذكرت الشركة السعودية للشحن، عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم، أن أولى الرحلات الإغاثية غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في طريقها إلى مدينة أضنة التركية وعلى متنها ٩٨ طنًا من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.



وأضافت أن هذه الرحلة تأتي ضمن الجسر الجوي الذي أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.



ووصلت في وقت سابق اليوم، البعثة السعودية المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال إلى الأراضي التركية.



وكانت السعودية أطلقت حملة شعبية لمساعدة متضرري الزلزال، في كل من تركيا وسوريا، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية.